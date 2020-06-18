Аллерголог рассказал о возможном вреде от пребывания на солнце

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о возможном вреде от пребывания на солнце.

В беседе с «Невскими новостями» он отметил, что вопрос аллергии на солнце довольно неоднозначный.

По словам эксперта, обычная реакция — это солнечный ожог. Если он повторяется или сопровождается взаимодействием с какими-либо кремами или купанием в грязной воде, то может возникнуть хронический дерматит.

Второй вариант — фотохимический дерматит. Как пояснил Болибок, это примерно то же самое, о чём говорилось выше, но реакция с химическими веществами идёт уже в самой коже.

«Кстати, некоторые лекарства тоже могут провоцировать фотохимический дерматит», — отметил эксперт.

Третий вариант встречается наименее часто. Речь идёт о фотоаллергическом дерматите, когда возникает иммунная реакция на продукты, которые образуются в коже под воздействием ультрафиолета.

«Это самая сложная для лечения ситуация, но, к счастью, она и самая редкая», — добавил Болибок.

Он уточнил, что средства защиты, наносимые на кожу, помогают во всех трёх случаях, но если любой из перечисленных вариантов не проходит в течение двух дней, нужно обратиться к врачу.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с телеканалом «360» дала рекомендации по питанию в условиях аномальной жары.