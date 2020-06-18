Эксперт оценил идею внедрения умных счётчиков для учёта газа

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал идею повсеместного внедрения дистанционных умных счётчиков для учёта потребления газа.

«Внедрение умных счётчиков — это ожидаемая мера. Если мы сравним, то увидим, что количество цифровых сервисов за последние десять лет выросло многократно. При этом умные счётчики активно проникали в нашу жизнь, и было лишь вопросом времени, когда всё это будет активно внедряться и в сферу потребления газа», — отметил он в беседе с ФАН.

Однако, по словам эксперта, газовая сфера в России весьма специфична. В частности, существует проблема неплатежей, которую внедрение умных счётчиков решить не сможет.

Фролов добавил, что необходимо наладить систему так, чтобы деньги, полученные за газ от потребителя, напрямую шли поставщикам, и тогда им будет выгодно устанавливать умные счётчики на собственные средства.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что субсидии из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо могут увеличить с 30 до 60%.