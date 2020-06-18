Эксперт оценил идею внедрения умных счётчиков для учёта газа

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Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал идею повсеместного внедрения дистанционных умных счётчиков для учёта потребления газа.

«Внедрение умных счётчиков — это ожидаемая мера. Если мы сравним, то увидим, что количество цифровых сервисов за последние десять лет выросло многократно. При этом умные счётчики активно проникали в нашу жизнь, и было лишь вопросом времени, когда всё это будет активно внедряться и в сферу потребления газа», — отметил он в беседе с ФАН.

Однако, по словам эксперта, газовая сфера в России весьма специфична. В частности, существует проблема неплатежей, которую внедрение умных счётчиков решить не сможет.

Фролов добавил, что необходимо наладить систему так, чтобы деньги, полученные за газ от потребителя, напрямую шли поставщикам, и тогда им будет выгодно устанавливать умные счётчики на собственные средства.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что субсидии из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо могут увеличить с 30 до 60%.

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