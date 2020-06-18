Роскачество проверит продающееся в России импортное вино

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Эксперты Роскачества планируют проверить продающееся в России импортное вино и внести его в программу под названием «Винный гид России».
Роскачество проверит продающееся в России импортное вино
  • AFP

«Роскачество планирует провести анализ не только вина российского производства, но и импортного вина, представленного в России», — приводит ФАН сообщение на официальном сайте организации.

Отмечается, что работы над «Винным гидом России» начнутся в июле.

При этом особое внимание в ходе аудита и закупочной программы 2020 года будет уделено производителям, чья продукция получила низкие оценки в предыдущем исследовании.

Ранее, как писала газета «Известия», в Роскачестве дали рекомендации по выбору российских розовых вин.

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