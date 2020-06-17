Эксперт рассказала, как выбирать летние фрукты и овощи

Психолог и НЛП-тренер Анна Сметанникова рассказала, как выбирать летние фрукты и овощи.

В комментарии медиагруппе «Патриот» и Nation News она заявила, что овощи и фрукты желательно есть в необработанном виде.

Как отметила Сметанникова, в сезонных плодах много витаминов и микроэлементов.

«Летом, особенно в жару, совсем не хочется тяжёлых продуктов, хочется лёгкости во всём и даже в еде. И овощи, и фрукты нам в этом помогут», — сказала она.

Эксперт советует обращать внимание на то, вызрел ли плод на солнце, в каком регионе выращен, содержит ли химикаты.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с kp.ru рассказала, какие напитки не стоит употреблять в жару.