Эксперт рассказала, как выбирать летние фрукты и овощи

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Психолог и НЛП-тренер Анна Сметанникова рассказала, как выбирать летние фрукты и овощи.
Эксперт рассказала, как выбирать летние фрукты и овощи
  • РИА Новости

В комментарии медиагруппе «Патриот» и Nation News она заявила, что овощи и фрукты желательно есть в необработанном виде.

Как отметила Сметанникова, в сезонных плодах много витаминов и микроэлементов.

«Летом, особенно в жару, совсем не хочется тяжёлых продуктов, хочется лёгкости во всём и даже в еде. И овощи, и фрукты нам в этом помогут», — сказала она.

Эксперт советует обращать внимание на то, вызрел ли плод на солнце, в каком регионе выращен, содержит ли химикаты.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с kp.ru рассказала, какие напитки не стоит употреблять в жару.

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