ФСБ опровергла участие в проверке «захваченного» монастыря

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Сотрудники ФСБ России по Свердловской области не выезжали в Среднеуральский женский монастырь, о чём ранее сообщили в СМИ. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
ФСБ опровергла участие в проверке «захваченного» монастыря
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Как писали СМИ, сотрудники ФСБ и полиции приехали в монастырь после сообщений о том, что там по просьбе схиигумена Сергия было введено круглосуточное дежурство с привлечением казаков.

«Сотрудники УФСБ России по Свердловской области не принимали участия в мероприятиях на территории Среднеуральского женского монастыря», — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что распространяемая по соответствующей тематике информация является недостоверной.

Ранее монастырь посетили сотрудники полиции, проверка, как заявляли в МВД, не выявила там нарушений общественного порядка. 

Как сообщалось в СМИ, законная игуменья, монахиня Варвара (Крыгина), была фактически отстранена от управления монастырём.

Схиигумен Сергий, говоря об обвинениях в захвате монастыря, назвал подобные заявления странными.

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