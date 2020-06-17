ФСБ опровергла участие в проверке «захваченного» монастыря
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- РИА Новости
Как писали СМИ, сотрудники ФСБ и полиции приехали в монастырь после сообщений о том, что там по просьбе схиигумена Сергия было введено круглосуточное дежурство с привлечением казаков.
«Сотрудники УФСБ России по Свердловской области не принимали участия в мероприятиях на территории Среднеуральского женского монастыря», — говорится в сообщении.
Там подчеркнули, что распространяемая по соответствующей тематике информация является недостоверной.
Ранее монастырь посетили сотрудники полиции, проверка, как заявляли в МВД, не выявила там нарушений общественного порядка.
Как сообщалось в СМИ, законная игуменья, монахиня Варвара (Крыгина), была фактически отстранена от управления монастырём.
Схиигумен Сергий, говоря об обвинениях в захвате монастыря, назвал подобные заявления странными.