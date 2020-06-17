ФСБ опровергла участие в проверке «захваченного» монастыря

Сотрудники ФСБ России по Свердловской области не выезжали в Среднеуральский женский монастырь, о чём ранее сообщили в СМИ. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Как писали СМИ, сотрудники ФСБ и полиции приехали в монастырь после сообщений о том, что там по просьбе схиигумена Сергия было введено круглосуточное дежурство с привлечением казаков.

«Сотрудники УФСБ России по Свердловской области не принимали участия в мероприятиях на территории Среднеуральского женского монастыря», — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что распространяемая по соответствующей тематике информация является недостоверной.

Ранее монастырь посетили сотрудники полиции, проверка, как заявляли в МВД, не выявила там нарушений общественного порядка.

Как сообщалось в СМИ, законная игуменья, монахиня Варвара (Крыгина), была фактически отстранена от управления монастырём.

Схиигумен Сергий, говоря об обвинениях в захвате монастыря, назвал подобные заявления странными.