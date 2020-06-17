Прокуратура отчиталась о проверке по выплатам медработникам в Удмуртии
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- РИА Новости
Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Была проведена проверка исполнения законодательства по выплатам медработникам, которые работают с «коронавирусными» пациентами. Установлено, что несколько больниц несвоевременно разработали правовые акты, что послужило причиной нарушения порядка начисления выплат за апрель — май», — рассказали в прокуратуре.
Права медперсонала восстановлены. После перерасчёта 459 сотрудников семи больниц получили более 3 млн рублей.
Ранее URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области сообщало о выплатах медработникам в Туринске.