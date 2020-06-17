Прокуратура отчиталась о проверке по выплатам медработникам в Удмуртии

Прокуратура Удмуртии отчиталась о проверке по выплатам медицинским работникам.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Была проведена проверка исполнения законодательства по выплатам медработникам, которые работают с «коронавирусными» пациентами. Установлено, что несколько больниц несвоевременно разработали правовые акты, что послужило причиной нарушения порядка начисления выплат за апрель — май», — рассказали в прокуратуре.

Права медперсонала восстановлены. После перерасчёта 459 сотрудников семи больниц получили более 3 млн рублей.

Ранее URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области сообщало о выплатах медработникам в Туринске.