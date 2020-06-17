Диетолог предупредила об опасности холодных напитков в жару

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Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова предупредила об опасности холодных напитков и мороженого в жару.
Диетолог предупредила об опасности холодных напитков в жару
  • Pixabay

«В жару следует ограничить употребление холодных напитков и мороженого. Они не утоляют жажду. Люди пытаются переориентироваться со сливочного мороженого на фруктовый лёд. Это гадость, там много сахаров и химических добавок», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, холодное в жару провоцирует обострение тонзиллитов и фарингитов.

Как отметила Дианова, в такую погоду организм испытывает стресс, а холодная вода ухудшает состояние.

Эксперт добавила, что наиболее оптимальным напитком является тёплый чай.

«Полезны напитки из шиповника, компот из сухофруктов без сахара», — посоветовала она.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с kp.ru рассказала, какие напитки не стоит употреблять в жару.

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