Диетолог предупредила об опасности холодных напитков в жару
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«В жару следует ограничить употребление холодных напитков и мороженого. Они не утоляют жажду. Люди пытаются переориентироваться со сливочного мороженого на фруктовый лёд. Это гадость, там много сахаров и химических добавок», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По её словам, холодное в жару провоцирует обострение тонзиллитов и фарингитов.
Как отметила Дианова, в такую погоду организм испытывает стресс, а холодная вода ухудшает состояние.
Эксперт добавила, что наиболее оптимальным напитком является тёплый чай.
«Полезны напитки из шиповника, компот из сухофруктов без сахара», — посоветовала она.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с kp.ru рассказала, какие напитки не стоит употреблять в жару.