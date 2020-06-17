Авиация ЮВО провела тренировки воздушных парадов

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Экипажи авиации Южного военного округа провели тренировки воздушных парадов, посвящённых 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Авиация ЮВО провела тренировки воздушных парадов
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Всего в тренировках пролёта участвуют около 30 единиц самолётов Су-25, в том числе новейшая модификация Су-25СМ3, которые совершают полёт в диапазоне высот от 200 м до 600 м над землёй. В воздушном строю также будут задействованы истребители Су-27 и Су-30, вертолёты Ми-8, Ми-28 и Ка-52», — приводит «Крыминформ» сообщение пресс-службы ЮВО.

Отмечается, что 24 июня в ЮВО пройдут десять военных парадов — в городах-героях (Волгоград, Керчь, Новороссийск и Севастополь), а также в городах дислокации штабов объединений военного округа (Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске).

Всего в парадах на территории ЮВО примут участие больше 43 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 800 единиц современных образцов вооружения и военной техники, а также исторической техники времён войны.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Герой России Андрей Красов в беседе с НСН прокомментировал отмену парада в ряде городов России.

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