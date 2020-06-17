В Ставрополе начали выдавать аттестаты о среднем образовании
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- РИА Новости
Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
«В этом году государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования проводится в форме промежуточной аттестации», — сказали в мэрии.
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