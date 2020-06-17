В Ставрополе начали выдавать аттестаты о среднем образовании

В Ставрополе началась выдача аттестатов о среднем образовании и медалей отличников.

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«В этом году государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования проводится в форме промежуточной аттестации», — сказали в мэрии.

9-е классы окончили почти 4,4 тыс. детей, 11-е — более 2,2 тыс.

Свыше 750 выпускников получают медали разного достоинства.

Ранее член Центрального штаба ОНФ, обладатель звания «Учитель года России» Илья Демаков в беседе с Nation News оценил перспективы дистанционного обучения.