В Ставрополе начали выдавать аттестаты о среднем образовании

Короткая ссылка
В Ставрополе началась выдача аттестатов о среднем образовании и медалей отличников.
В Ставрополе начали выдавать аттестаты о среднем образовании
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«В этом году государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования проводится в форме промежуточной аттестации», — сказали в мэрии.

9-е классы окончили почти 4,4 тыс. детей, 11-е — более 2,2 тыс.

Свыше 750 выпускников получают медали разного достоинства.

Ранее член Центрального штаба ОНФ, обладатель звания «Учитель года России» Илья Демаков в беседе с Nation News оценил перспективы дистанционного обучения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить