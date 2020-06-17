Врач назвал влияющие на отказ от курения свойства воды

Президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Андрей Дёмин рассказал, как питьевая вода помогает в отказе от курения.

В беседе с радио Sputnik он заявил, что питьевая вода способствует вымыванию из организма ядовитых веществ.

Кроме того, по словам специалиста, бутылка воды может стать средством «заместительной терапии».

«Бутылка с водой в руках позволит курящему человеку чем-то занять руки. Курение — это действие, в котором заняты руки, поэтому глоток воды в какой-то степени может это заменить», — пояснил Андрей Дёмин.

Помимо этого он отметил, что вода поможет бросившим курить справиться с головными болями, а также ускорит обмен веществ в организме.

Ранее профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов в беседе с НСН заявил, что курильщики находятся в группе риска по любым респираторным инфекциям.