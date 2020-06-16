Воробьёв поручил министрам каждый месяц выезжать в муниципалитеты

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил подмосковным министрам каждый месяц выезжать в округа с проверкой для решения проблемных задач на местах.
Воробьёв поручил министрам каждый месяц выезжать в муниципалитеты
  • © Пресс-служба правительства Московской области

«Что касается руководителей министерств, ведомств, то я попрошу, наверное, раз в месяц такие выезды делать. Чаще не надо, наверное. Главы и сами справятся. Но последний четверг или предпоследний — определитесь, как кому удобно. Давайте возьмём за правило работу на местах», — приводит телеканал «360» слова Воробьёва.

Он добавил, что задача властей — чутко взаимодействовать с жителями и с центрами управления регионом, куда поступают жалобы.

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