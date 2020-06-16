Прокуратура Нижегородской области отчиталась о проверке по факту невыплат надбавок медикам
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- РИА Новости
Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
На горячую линию обратились сотрудники скорой помощи из Дзержинска. Вместе с прокурорами медучреждение проверил заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов.
В результате главный врач получил представление.
Медработникам выделили средства из федерального бюджета. Заведующего станцией скорой помощи привлекли к дисциплинарной ответственности.
Ранее URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области сообщало о выплатах медработникам в Туринске.