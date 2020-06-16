Прокуратура Нижегородской области отчиталась о проверке по факту невыплат надбавок медикам

Прокуратура Нижегородской области отчиталась о проверке, проведённой по факту невыплат надбавок медикам за работу с больными коронавирусом.

Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На горячую линию обратились сотрудники скорой помощи из Дзержинска. Вместе с прокурорами медучреждение проверил заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов.

В результате главный врач получил представление.

Медработникам выделили средства из федерального бюджета. Заведующего станцией скорой помощи привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области сообщало о выплатах медработникам в Туринске.