В Ленобласти аграрии получили 2,7 млрд рублей субсидий на развитие

Частные аграрии Ленинградской области с начала года получили от администрации региона субсидии на развитие и поддержку предприятий в размере 2,7 млрд рублей.

Как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу губернатора Ленобласти, это составляет около 50% всех выплат за год.

Отмечается, что в настоящее время все хозяйства области закончили посевные работы.

В администрации уточнили, что всего засеяно 33,6 тыс. га зерновых культур.

Ранее, как сообщало РИА Новости Крым, Сергей Аксёнов заявил, что в текущем году объём государственной поддержки агропромышленного комплекса республики составит 2,8 млрд рублей.