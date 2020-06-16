В Ленобласти аграрии получили 2,7 млрд рублей субсидий на развитие

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Частные аграрии Ленинградской области с начала года получили от администрации региона субсидии на развитие и поддержку предприятий в размере 2,7 млрд рублей.
В Ленобласти аграрии получили 2,7 млрд рублей субсидий на развитие
  • РИА Новости

Как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу губернатора Ленобласти, это составляет около 50% всех выплат за год.

Отмечается, что в настоящее время все хозяйства области закончили посевные работы.

В администрации уточнили, что всего засеяно 33,6 тыс. га зерновых культур.

Ранее, как сообщало РИА Новости Крым, Сергей Аксёнов заявил, что в текущем году объём государственной поддержки агропромышленного комплекса республики составит 2,8 млрд рублей.

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