В Ленобласти аграрии получили 2,7 млрд рублей субсидий на развитие
- РИА Новости
Как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу губернатора Ленобласти, это составляет около 50% всех выплат за год.
Отмечается, что в настоящее время все хозяйства области закончили посевные работы.
В администрации уточнили, что всего засеяно 33,6 тыс. га зерновых культур.
Ранее, как сообщало РИА Новости Крым, Сергей Аксёнов заявил, что в текущем году объём государственной поддержки агропромышленного комплекса республики составит 2,8 млрд рублей.