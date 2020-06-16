Диетолог дала рекомендации по употреблению ягод

Диетолог, кандидат медицинских наук, врач персонифицированной медицины Маргарита Королёва рассказала об особенностях употребления ягод в рационе.

В беседе с Nation News она рекомендовала употреблять ягоды как самостоятельное блюдо.

«Их нужно принимать как минимум через два часа после основного приёма пищи. Достаточно съесть 250—300 г ягод или сочетания ягод для того, чтобы получить всю пользу компонентов. Сразу после обеда есть ягоды нельзя. Это грозит брожением. Белок будет плохо усваиваться», — пояснила Королёва.

Ранее, как сообщала интернет-газета «Реальное время», Роспотребнадзор Татарстана дал советы по выбору вкусной клубники.