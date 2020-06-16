Эксперт оценил новые правила получения медицинских справок для водителей

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков прокомментировал новые правила получения медицинских справок для водителей.

«Сейчас Минздрав предложил свои поправки в порядок медицинского освидетельствования. Если они будут приняты, то это как раз упростит жизнь водителям. Тест на содержание в организме наркотиков или на хронический алкоголизм будет проводиться только в том случае, если врач после осмотра водителя примет решение, что такой тест необходим», — отметил он в беседе с Nation News.

Максим Кадаков добавил, что по результатам этого врач будет принимать решение о выдаче справки водителю.

Ранее сообщалось, что Минздрав России представил проект приказа с изменениями порядка проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств.

Председатель Движения автомобилистов России, экс-депутат Госдумы Виктор Похмелкин в беседе с НСН прокомментировал идею создания в России базы алкозависимых граждан и тех, кого ранее привлекали к ответственности за нарушение ПДД в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.