Эксперт оценил новые правила получения медицинских справок для водителей

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Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков прокомментировал новые правила получения медицинских справок для водителей.
Эксперт оценил новые правила получения медицинских справок для водителей
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

«Сейчас Минздрав предложил свои поправки в порядок медицинского освидетельствования. Если они будут приняты, то это как раз упростит жизнь водителям. Тест на содержание в организме наркотиков или на хронический алкоголизм будет проводиться только в том случае, если врач после осмотра водителя примет решение, что такой тест необходим», — отметил он в беседе с Nation News.

Максим Кадаков добавил, что по результатам этого врач будет принимать решение о выдаче справки водителю.

Ранее сообщалось, что Минздрав России представил проект приказа с изменениями порядка проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств.

Председатель Движения автомобилистов России, экс-депутат Госдумы Виктор Похмелкин в беседе с НСН прокомментировал идею создания в России базы алкозависимых граждан и тех, кого ранее привлекали к ответственности за нарушение ПДД в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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