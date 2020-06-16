В Тульской области рассказали о ситуации с ограничительными мерами

В правительстве Тульской области рассказали о ситуации с ограничительными мерами.

Об этом сообщает mk.ru.

В частности, до 30 июня запрещены массовые мероприятия, например деловые, культурные, зрелищные, спортивные. До указанного срока продлён запрет на работу торгово-развлекательных центров, аттракционов, библиотек, фитнес-центров.

По-прежнему не разрешена деятельность организаций дополнительного образования.

Можно проводить тренировки на открытом воздухе. Для посещения откроются зоны отдыха и пляжи. Также возобновят работу строительные магазины.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за последние сутки в России выявили 8,2 тыс. заболевших в 82 регионах.