В Тульской области рассказали о ситуации с ограничительными мерами

Короткая ссылка
В правительстве Тульской области рассказали о ситуации с ограничительными мерами.
В Тульской области рассказали о ситуации с ограничительными мерами
  • РИА Новости

Об этом сообщает mk.ru.

В частности, до 30 июня запрещены массовые мероприятия, например деловые, культурные, зрелищные, спортивные. До указанного срока продлён запрет на работу торгово-развлекательных центров, аттракционов, библиотек, фитнес-центров.

По-прежнему не разрешена деятельность организаций дополнительного образования.

Можно проводить тренировки на открытом воздухе. Для посещения откроются зоны отдыха и пляжи. Также возобновят работу строительные магазины.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за последние сутки в России выявили 8,2 тыс. заболевших в 82 регионах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить