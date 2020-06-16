В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору клубники

Короткая ссылка
Роспотребнадзор Татарстана дал советы по выбору вкусной клубники.
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору клубники
  • Pixabay

Как передаёт «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу ведомства, спелые и качественные ягоды имеют однородный, насыщенный цвет и запах, листья без признаков увядания, а также блестящую, гладкую поверхность без повреждений.

Специалисты рекомендуют воздержаться от покупки ягод, если они влажные, мягкие, у них отсутствует аромат, а листики чашечки сухие, пожелтевшие либо отсутствуют.

В Роспотребнадзоре отметили необходимость также обращать внимание на черенки клубники: если между листьями и ягодой есть расстояние, она будет сладкой.

Эксперты напомнили, что клубника быстро портится. Чтобы сохранить ягоду на более долгий срок, следует заморозить её в герметичном пакете или ёмкости для заморозки продуктов. 

Ранее врач-диетолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии (РОСНДП) Маргарита Арзуманян в беседе с радио Sputnik рассказала, как выбирать клубнику на прилавках магазинов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить