В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору клубники

Роспотребнадзор Татарстана дал советы по выбору вкусной клубники.

Как передаёт «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу ведомства, спелые и качественные ягоды имеют однородный, насыщенный цвет и запах, листья без признаков увядания, а также блестящую, гладкую поверхность без повреждений.

Специалисты рекомендуют воздержаться от покупки ягод, если они влажные, мягкие, у них отсутствует аромат, а листики чашечки сухие, пожелтевшие либо отсутствуют.

В Роспотребнадзоре отметили необходимость также обращать внимание на черенки клубники: если между листьями и ягодой есть расстояние, она будет сладкой.

Эксперты напомнили, что клубника быстро портится. Чтобы сохранить ягоду на более долгий срок, следует заморозить её в герметичном пакете или ёмкости для заморозки продуктов.

Ранее врач-диетолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии (РОСНДП) Маргарита Арзуманян в беседе с радио Sputnik рассказала, как выбирать клубнику на прилавках магазинов.