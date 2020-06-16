В центре «Моя карьера» рассказали о работе социальных волонтёров в период пандемии

Директор центра «Моя карьера» Ирина Швец рассказала о работе социальных волонтёров в период пандемии коронавируса.

«В июне мы завершили проект «Мой социальный помощник» по оказанию помощи людям на самоизоляции. Из 6 тыс. заявок в штаб волонтёров «Моя карьера» мы отобрали 1,6 тыс. наших прекрасных добровольных помощников, которые помогали 12 тыс. жителей Москвы. За время действия режима самоизоляции волонтёры прошли более 40 тыс. км, выполнили 28 тыс. добрых дел для москвичей старшего возраста и людей с хроническими заболеваниями», — отметила она в беседе с РИА Новости.

Ирина Швец добавила, что в основном это были заявки на доставку продуктов и лекарств, а также помощь с домашними питомцами.

Она подчеркнула, что волонтёры бережно подходили к исполнению просьб москвичей из группы риска и проявляли индивидуальный подход к каждому человеку.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области волонтёры продолжат раздавать бесплатные маски малообеспеченным пенсионерам и семьям с низким уровнем дохода.