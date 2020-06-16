Эксперт заявил о повышении спроса на экотуризм в России

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Председатель совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Дмитрий Землянский прокомментировал повышение спроса на экологический туризм.
Эксперт заявил о повышении спроса на экотуризм в России
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В беседе с «Российской газетой» он предположил, что в 2020 году ожидается общее снижение турпотоков. 

«Но для туризма в Арктической зоне, для экологического туризма это очень хорошее окно возможностей. Уже видно, что растёт спрос на экологический туризм и на путешествия, не связанные с повышенной концентрацией людей в одном месте», — заявил Дмитрий Землянский.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН прокомментировала готовность россиян к путешествиям внутри страны.

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