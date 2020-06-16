Ректор МФТИ рассказал о приёмной кампании 2020 года

Ректор МФТИ Николай Кудрявцев дал рекомендации абитуриентам по подаче документов на поступление в вуз.

«Приёмная кампания этого года будет начинаться очень постепенно и плавно. Пока у школьников нет результатов ЕГЭ, мало кто будет присылать документы заранее. В основном это будет, как всегда, в дни получения результатов экзаменов. И если приёмной комиссии раньше удавалось во второй половине августа недели две или дней десять отдохнуть, то сейчас мы планируем свою работу в режиме нон-стоп до сентября», — приводит «Российская газета» слова Николая Кудрявцева.

Он напомнил, что у школьников и их родителей был очень сложный, стрессовый период, и рекомендовал не торопиться с подачей документов.

Ректор добавил, что вуз будет рассматривать только полные комплекты с результатами ЕГЭ.

Как ранее сообщал портал Nation News, председатель Всероссийского педагогического собрания в Санкт-Петербурге Константин Тхостов оценил роль родителей в подготовке детей к Единому государственному экзамену.