Ректор МФТИ рассказал о приёмной кампании 2020 года

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Ректор МФТИ Николай Кудрявцев дал рекомендации абитуриентам по подаче документов на поступление в вуз.
Ректор МФТИ рассказал о приёмной кампании 2020 года
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Приёмная кампания этого года будет начинаться очень постепенно и плавно. Пока у школьников нет результатов ЕГЭ, мало кто будет присылать документы заранее. В основном это будет, как всегда, в дни получения результатов экзаменов. И если приёмной комиссии раньше удавалось во второй половине августа недели две или дней десять отдохнуть, то сейчас мы планируем свою работу в режиме нон-стоп до сентября», — приводит «Российская газета» слова Николая Кудрявцева.

Он напомнил, что у школьников и их родителей был очень сложный, стрессовый период, и рекомендовал не торопиться с подачей документов. 

Ректор добавил, что вуз будет рассматривать только полные комплекты с результатами ЕГЭ.

Как ранее сообщал портал Nation News, председатель Всероссийского педагогического собрания в Санкт-Петербурге Константин Тхостов оценил роль родителей в подготовке детей к Единому государственному экзамену.

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