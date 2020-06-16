Врач оценила разработку системы расчёта состояния пациентов с коронавирусом
- РИА Новости
Как сообщает газета «Известия», в исследование были включены 172 пациента, 50,5% которых умерли в реанимации в течение 28 дней с момента поступления.
«Выявлена связь прогностически более тяжёлого течения болезни и величины коэффициента интерлейкина-6 (ИЛ-6 — один из важнейших медиаторов острой фазы воспаления) в отношении к количеству лимфоцитов. Чем он выше, тем прогноз хуже — пациенты переносят заболевание тяжелее», — пояснила Елена Белова.
По мнению российских специалистов, эта формула может использоваться не только для выявления тяжёлых больных при коронавирусной пневмонии, но и для оценки рисков у больных с синдромом системного воспалительного ответа.
Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.