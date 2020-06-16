Врач оценила разработку системы расчёта состояния пациентов с коронавирусом

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Врач-инфекционист, сотрудник научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного центра вирусологии РУДН Елена Белова прокомментировала разработанную в Китае систему расчёта состояния пациентов с коронавирусом.
Врач оценила разработку системы расчёта состояния пациентов с коронавирусом
  • РИА Новости

Как сообщает газета «Известия», в исследование были включены 172 пациента, 50,5% которых умерли в реанимации в течение 28 дней с момента поступления.

«Выявлена связь прогностически более тяжёлого течения болезни и величины коэффициента интерлейкина-6 (ИЛ-6 — один из важнейших медиаторов острой фазы воспаления) в отношении к количеству лимфоцитов. Чем он выше, тем прогноз хуже — пациенты переносят заболевание тяжелее», — пояснила Елена Белова.

По мнению российских специалистов, эта формула может использоваться не только для выявления тяжёлых больных при коронавирусной пневмонии, но и для оценки рисков у больных с синдромом системного воспалительного ответа.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.

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