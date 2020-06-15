В Курганской области предупредили о чрезвычайной пожароопасности

В Курганской области предупредили о чрезвычайной и высокой пожароопасности.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на администрацию Кургана.

«С 16 по 18 июня в центральных и восточных районах Курганской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность — пятый класс горимости леса», — заявили в мэрии.

В остальных районах ожидается высокая пожароопасность — четвёртый класс горимости.

Население призвали соблюдать меры пожарной безопасности.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге продлили противопожарный режим до 5 июля.