Ракетный катер Тихоокеанского флота провёл учения в Японском море
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- РИА Новости
Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа по ТОФ.
Экипаж отработал несколько задач, в том числе организацию ведения морского боя с надводным кораблём условного противника.
Военнослужащие также выполнили упражнения по постановке радиоэлектронных помех.
«В ходе учения по организации противовоздушной обороны для поражения имитированной воздушной цели Р-20 применил 76-миллиметровую артустановку АК-176», — рассказали в пресс-службе.
Ранее, как сообщал портал Nation News, в Московской области прошли тактико-специальные учения Симферопольского артиллерийского полка Гвардейской танковой армии Западного военного округа.