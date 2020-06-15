Ракетный катер Тихоокеанского флота провёл учения в Японском море

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Ракетный катер Р-20 Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнил артиллерийские стрельбы во время учений в Японском море.
Ракетный катер Тихоокеанского флота провёл учения в Японском море
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа по ТОФ.

Экипаж отработал несколько задач, в том числе организацию ведения морского боя с надводным кораблём условного противника.

Военнослужащие также выполнили упражнения по постановке радиоэлектронных помех.

«В ходе учения по организации противовоздушной обороны для поражения имитированной воздушной цели Р-20 применил 76-миллиметровую артустановку АК-176», — рассказали в пресс-службе.

Ранее, как сообщал портал Nation News, в Московской области прошли тактико-специальные учения Симферопольского артиллерийского полка Гвардейской танковой армии Западного военного округа.

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