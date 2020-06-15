На Камчатке рассказали о тушении пожара вблизи села Эссо
- РИА Новости
Как сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на данные ведомства, в тушении возгорания заняты спасатели, сотрудники лесоохраны, пожарные и добровольцы.
«На месте происшествия работают более 50 человек. В тушении задействованы два вертолёта с водосливным устройством, бульдозеры, вездеходы, автоцистерны. К месту пожара организована бесперебойная подача воды», — отметили в краевом главке МЧС.
Спасатели также заявили, что для защиты села от огня проложена минерализованная полоса протяжённостью 30 км и шириной 10 м.
По данным ведомства, в настоящий момент огонь уходит в противоположную сторону от населенного пункта.
11 июня ОТР сообщало, что близ села Эссо в Быстринском районе Камчатки произошёл крупный природный пожар.