На Камчатке рассказали о тушении пожара вблизи села Эссо

В камчатском ГУ МЧС заявили, что площадь пожара вблизи села Эссо достигла 750 га.

Как сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на данные ведомства, в тушении возгорания заняты спасатели, сотрудники лесоохраны, пожарные и добровольцы.

«На месте происшествия работают более 50 человек. В тушении задействованы два вертолёта с водосливным устройством, бульдозеры, вездеходы, автоцистерны. К месту пожара организована бесперебойная подача воды», — отметили в краевом главке МЧС.

Спасатели также заявили, что для защиты села от огня проложена минерализованная полоса протяжённостью 30 км и шириной 10 м.

По данным ведомства, в настоящий момент огонь уходит в противоположную сторону от населенного пункта.

11 июня ОТР сообщало, что близ села Эссо в Быстринском районе Камчатки произошёл крупный природный пожар.