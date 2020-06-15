На Камчатке рассказали о тушении пожара вблизи села Эссо

Короткая ссылка
В камчатском ГУ МЧС заявили, что площадь пожара вблизи села Эссо достигла 750 га.
На Камчатке рассказали о тушении пожара вблизи села Эссо
  • РИА Новости

Как сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на данные ведомства, в тушении возгорания заняты спасатели, сотрудники лесоохраны, пожарные и добровольцы.

«На месте происшествия работают более 50 человек. В тушении задействованы два вертолёта с водосливным устройством, бульдозеры, вездеходы, автоцистерны. К месту пожара организована бесперебойная подача воды», — отметили в краевом главке МЧС.

Спасатели также заявили, что для защиты села от огня проложена минерализованная полоса протяжённостью 30 км и шириной 10 м.

По данным ведомства, в настоящий момент огонь уходит в противоположную сторону от населенного пункта.

11 июня ОТР сообщало, что близ села Эссо в Быстринском районе Камчатки произошёл крупный природный пожар.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить