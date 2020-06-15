Патрульный катер ЧФ впервые укомплектовали женским экипажем

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Патрульный катер «П-834» Черноморского флота впервые укомплектовали женским экипажем.
Патрульный катер ЧФ впервые укомплектовали женским экипажем
  • © Министерство обороны Российской Федерации

Об этом сообщает интернет-газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Начальная подготовка проходила на базе Объединённого учебного центра Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.

«В настоящее время обучение и проведение практических занятий с экипажем осуществляется в составе противоподводно-диверсионного отряда Крымской военно-морской базы ЧФ», — рассказали в пресс-службе.

Ранее, как сообщало издание «ПолитЭксперт», авиация Балтийского флота отработала удары по надводным целям.

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