В Роскачестве дали рекомендации по защите от укусов клещей

Специалисты Роскачества рассказали, как защититься от укусов клещей.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации, клещи являются возбудителями различных вирусных инфекций, при этом одной из самых опасных является клещевой энцефалит.

«Не все клещи заражены вирусом энцефалита или боррелиозом (болезнью Лайма), однако это не позволяет расслабляться. Игнорируя нехитрые способы защиты от укусов клещей, мы подвергаем своё здоровье огромному риску», — сказала руководитель Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура.

Эксперты рекомендуют при обнаружении клеща на теле обратиться в травматологический пункт или самостоятельно снять насекомое при помощи пинцета или специальных плоскогубцев.

В Роскачестве уточнили, что в течение 96 часов после попадания клеща на кожу в медицинских организациях можно провести вакцинацию против клещевого энцефалита.

Специалисты рекомендуют использовать антиклещевые спреи или лосьоны, а также регулярно проверять одежду и кожу.

Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Елена Кардонова в беседе с ФАН назвала регионы с самой неблагополучной ситуацией с клещами.