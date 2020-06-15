В Роскачестве дали рекомендации по защите от укусов клещей

Короткая ссылка
Специалисты Роскачества рассказали, как защититься от укусов клещей.
В Роскачестве дали рекомендации по защите от укусов клещей
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации, клещи являются возбудителями различных вирусных инфекций, при этом одной из самых опасных является клещевой энцефалит.

«Не все клещи заражены вирусом энцефалита или боррелиозом (болезнью Лайма), однако это не позволяет расслабляться. Игнорируя нехитрые способы защиты от укусов клещей, мы подвергаем своё здоровье огромному риску», — сказала руководитель Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура.

Эксперты рекомендуют при обнаружении клеща на теле обратиться в травматологический пункт или самостоятельно снять насекомое при помощи пинцета или специальных плоскогубцев.

В Роскачестве уточнили, что в течение 96 часов после попадания клеща на кожу в медицинских организациях можно провести вакцинацию против клещевого энцефалита. 

Специалисты рекомендуют использовать антиклещевые спреи или лосьоны, а также регулярно проверять одежду и кожу.

Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Елена Кардонова в беседе с ФАН назвала регионы с самой неблагополучной ситуацией с клещами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить