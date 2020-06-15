Из Китая в Россию доставлено оборудование для производства масок

Из Китая в Россию поставили около 60 тонн оборудования полного цикла для производства защитных масок, сообщил российский торговый представитель в КНР Сергей Инюшин.

«На позапрошлой неделе завершилась поставка из Китая в Россию крупной партии оборудования полного цикла для производства масок», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в партию вошло оборудование для производства материала для масок, а также специальные аппараты для соединения составных частей, стерилизации и упаковки изделия.

Доставка осуществлялась самолётом АН-124 «Руслан».

«Участниками контракта стали государственные предприятия со стороны России и КНР. Производство будет находиться на территории Центральной России», — добавил торгпред.

Ранее телеканал «360» передавал, что производители масок в Московской области получат субсидии более чем на 85 млн рублей для компенсации 80% затрат на приобретение оборудования.