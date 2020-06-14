Власти Москвы рассказали о штрафах за несоблюдение правил по коронавирусу
- АГН «Москва»
- © Кирилл Зыков
«Мы ежедневно штрафуем от 30 до 70 объектов. Сегодня мы оштрафовали 29 предприятий. Три — за соблюдение дистанции, а 26 — это по маскам и перчаткам», — приводит РИА Новости слова Немерюка.
В Москве действует строгий режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах, транспорте и предприятиях торговли и услуг.
Ранее Немерюк заявил, что ограничения в Москве снимались «не под какие-то мероприятия». Он пояснил, что «по факту цифры говорят сами за себя, идёт действительно хорошая динамика по снижению выявленных заболевших» коронавирусной инфекцией COVID-19.