Власти Москвы рассказали о штрафах за несоблюдение правил по коронавирусу

Глава московского Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что почти 30 предприятий торговли в Москве оштрафовали в воскресенье, 14 июня, за несоблюдение режима ношения масок и перчаток и социальной дистанции.

«Мы ежедневно штрафуем от 30 до 70 объектов. Сегодня мы оштрафовали 29 предприятий. Три — за соблюдение дистанции, а 26 — это по маскам и перчаткам», — приводит РИА Новости слова Немерюка.

В Москве действует строгий режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах, транспорте и предприятиях торговли и услуг.

Ранее Немерюк заявил, что ограничения в Москве снимались «не под какие-то мероприятия». Он пояснил, что «по факту цифры говорят сами за себя, идёт действительно хорошая динамика по снижению выявленных заболевших» коронавирусной инфекцией COVID-19.