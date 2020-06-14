Власти Москвы рассказали о штрафах за несоблюдение правил по коронавирусу

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Глава московского Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что почти 30 предприятий торговли в Москве оштрафовали в воскресенье, 14 июня, за несоблюдение режима ношения масок и перчаток и социальной дистанции.
Власти Москвы рассказали о штрафах за несоблюдение правил по коронавирусу
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

«Мы ежедневно штрафуем от 30 до 70 объектов. Сегодня мы оштрафовали 29 предприятий. Три — за соблюдение дистанции, а 26 — это по маскам и перчаткам», — приводит РИА Новости слова Немерюка.

В Москве действует строгий режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах, транспорте и предприятиях торговли и услуг.

Ранее Немерюк заявил, что ограничения в Москве снимались «не под какие-то мероприятия». Он пояснил, что «по факту цифры говорят сами за себя, идёт действительно хорошая динамика по снижению выявленных заболевших» коронавирусной инфекцией COVID-19. 

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