Транспортный прокурор лично осмотрит перевернувшийся на Камчатке катер

Транспортный прокурор лично осмотрит катер, перевернувшийся у берегов Камчатки, где спасатели ищут четырёх пропавших мужчин. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

РИА Новости

«В настоящее время организовано проведение спасательной операции, к месту происшествия направлены морской буксир и катер с водолазной командой. Перевернувшееся маломерное судно транспортируется в порт Петропавловск-Камчатский», — говорится в заявлении ведомства. Ранее у берегов Камчатского края в Авачинской бухте перевернулся катер, спасатели начали поиски четверых пропавших. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.