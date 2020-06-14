Транспортный прокурор лично осмотрит перевернувшийся на Камчатке катер

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Транспортный прокурор лично осмотрит катер, перевернувшийся у берегов Камчатки, где спасатели ищут четырёх пропавших мужчин. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Транспортный прокурор лично осмотрит перевернувшийся на Камчатке катер
  • РИА Новости

«В настоящее время организовано проведение спасательной операции, к месту происшествия направлены морской буксир и катер с водолазной командой. Перевернувшееся маломерное судно транспортируется в порт Петропавловск-Камчатский», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее у берегов Камчатского края в Авачинской бухте перевернулся катер, спасатели начали поиски четверых пропавших.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

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