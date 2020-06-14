Транспортный прокурор лично осмотрит перевернувшийся на Камчатке катер
- РИА Новости
«В настоящее время организовано проведение спасательной операции, к месту происшествия направлены морской буксир и катер с водолазной командой. Перевернувшееся маломерное судно транспортируется в порт Петропавловск-Камчатский», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее у берегов Камчатского края в Авачинской бухте перевернулся катер, спасатели начали поиски четверых пропавших.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.