Пожар на газораспределительной станции в Казани потушен
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«В 16:08 мск объявлена полная ликвидация последствий пожара», — сообщили РИА Новости в МЧС.
Ранее прокуратура Московского района Казани начала проверку по факту взрыва газа и пожара на городской газораспределительной станции.
По данным Минздрава Татарстана, в результате происшествия погиб один человек, ещё двое пострадавших госпитализированы.
СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.