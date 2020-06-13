Пожар на газораспределительной станции в Казани потушен

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Пожар на газораспределительной станции в Казани полностью потушен.
Пожар на газораспределительной станции в Казани потушен
  • © РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ

«В 16:08 мск объявлена полная ликвидация последствий пожара», — сообщили РИА Новости в МЧС.

Ранее прокуратура Московского района Казани начала проверку по факту взрыва газа и пожара на городской газораспределительной станции.

По данным Минздрава Татарстана, в результате происшествия погиб один человек, ещё двое пострадавших госпитализированы.

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.

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