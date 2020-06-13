Разбившимся под Самарой самолётом управлял курсант
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«Самолётом управлял курсант второго года обучения. На борту также находился военный лётчик-инструктор первого класса, стаж более 4 тыс. часов полёта», — сообщили РИА Новости в ведомстве.
Предварительная причина падения пока неизвестна, на место инцидента выехала военная прокуратура, пишет агентство.
13 июня самолёт Як-52 аэроклуба ДОСААФ совершил жёсткую посадку в Самарской области.
Погибли оба члена экипажа самолёта.