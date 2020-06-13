Разбившимся под Самарой самолётом управлял курсант

В Куйбышевской транспортной прокуратуре рассказали подробности крушения легкомоторного самолёта в Самарской области.

«Самолётом управлял курсант второго года обучения. На борту также находился военный лётчик-инструктор первого класса, стаж более 4 тыс. часов полёта», — сообщили РИА Новости в ведомстве.

Предварительная причина падения пока неизвестна, на место инцидента выехала военная прокуратура, пишет агентство.

13 июня самолёт Як-52 аэроклуба ДОСААФ совершил жёсткую посадку в Самарской области.

Погибли оба члена экипажа самолёта.