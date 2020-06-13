В Ленобласти с 15 июня возобновит работу каршеринг

Короткая ссылка
В Ленинградской области с 15 июня возобновиться работа каршеринга, а также откроются ярмарки. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко.
В Ленобласти с 15 июня возобновит работу каршеринг
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«На территории всей Ленинградской области с 15 июня разрешена краткосрочная аренда легковых автомобилей (каршеринг) при условии ежедневного проведения дезинфекции внутренних и внешних поверхностей автомобиля», — сообщили в пресс-службе правительства.

Во всех районах также разрешена работа ярмарок без ограничений по ассортименту при условии обязательного ношения масок.

Ранее сообщалось, что с 15 июня в Петербурге могут разрешить оказание бытовых услуг, открыть парикмахерские, фотоателье и бани, а также возобновить работу каршеринга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить