В Ленобласти с 15 июня возобновит работу каршеринг

В Ленинградской области с 15 июня возобновиться работа каршеринга, а также откроются ярмарки. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

«На территории всей Ленинградской области с 15 июня разрешена краткосрочная аренда легковых автомобилей (каршеринг) при условии ежедневного проведения дезинфекции внутренних и внешних поверхностей автомобиля», — сообщили в пресс-службе правительства.

Во всех районах также разрешена работа ярмарок без ограничений по ассортименту при условии обязательного ношения масок.

Ранее сообщалось, что с 15 июня в Петербурге могут разрешить оказание бытовых услуг, открыть парикмахерские, фотоателье и бани, а также возобновить работу каршеринга.