В Ленобласти с 15 июня возобновит работу каршеринг
- РИА Новости
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«На территории всей Ленинградской области с 15 июня разрешена краткосрочная аренда легковых автомобилей (каршеринг) при условии ежедневного проведения дезинфекции внутренних и внешних поверхностей автомобиля», — сообщили в пресс-службе правительства.
Во всех районах также разрешена работа ярмарок без ограничений по ассортименту при условии обязательного ношения масок.
Ранее сообщалось, что с 15 июня в Петербурге могут разрешить оказание бытовых услуг, открыть парикмахерские, фотоателье и бани, а также возобновить работу каршеринга.