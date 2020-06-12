Воробьёв рассказал о подготовке голосования по Конституции в Подмосковье

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о подготовке голосования по поправкам к Конституции.
Воробьёв рассказал о подготовке голосования по Конституции в Подмосковье
  • © Пресс-служба правительства Московской области

Губернатор напомнил, что голосование начнётся 25 июня, и отметил, что в настоящее время идёт обсуждение, как сделать это в максимально комфортном для жителей режиме.

Он пояснил, что жители смогут отдать свой голос прямо из дома — в этом случае к ним придут члены избирательной комиссии.

«Важное мероприятие, и очень надеемся, что каждый житель Подмосковья найдёт время и придёт и проголосует за гарантию, за основной закон, за то, что в нём закрепляют социальные гарантии, ценности семьи, стабильность, которая для нас имеет определяющее значение», — приводит телеканал «360» слова Воробьёва.

Отмечается также, что на избирательных участках будут соблюдаться все необходимые меры безопасности.

Ранее, как сообщало издание «Дни.ру», спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал поправки к Конституции.

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