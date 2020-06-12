После крушения легкомоторного самолёта под Рязанью возбудили дело

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Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолёта в Рязанской области, в результате которого погиб пилот.
После крушения легкомоторного самолёта под Рязанью возбудили дело
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По данным следствия, самолёт марки Х-32 «Бекас» упал вечером 11 июня в ходе выполнения авиахимических работ. У пилота были необходимые документы. При этом в день полёта он не уведомил уполномоченные органы о полёте в установленном порядке.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека)», — заявили в СК.

Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в том числе ошибку пилотирования, техническую неисправность самолёта и неблагоприятные погодные условия.

Ранее в МЧС сообщили, что легкомоторный самолёт разбился у деревни Авдотьинки Рязанской области.

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