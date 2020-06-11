В МЧС поступили новые беспилотники российского производства
«Новые беспилотные авиасистемы самолётного и мультироторного типов установлены на базе автомобиля повышенной проходимости Ford Transit», — цитирует ТАСС пресс-службу министерства.
Отмечается, что одна из систем поступит на вооружение московского отделения МЧС, а комплекс самолётного типа будет отправлен в Академию гражданской защиты.
7 мая национальный исследовательский центр «Институт им. Н.Е. Жуковского» начал испытания возможностей беспилотников «при отработке санитарно-противоэпидемических мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией».