В мобильном госпитале в Чите лечатся 14 пациентов с коронавирусом

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В мобильном госпитале в Чите лечатся 14 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В мобильном госпитале в Чите лечатся 14 пациентов с коронавирусом
  • РИА Новости
  • © Евгений Епанчинцев

«В данный момент на лечении в госпитале находятся 14 человек, все они поступили с диагнозом «новая коронавирусная инфекция»… Заболевание у всех пациентов лёгкой степени тяжести», — приводит РИА Новости слова дежурного врача приёмного отделения капитана медслужбы Дмитрия Кутика.

Он отметил, что в скором времени пациентов выпишут по выздоровлению и они «станут жить обычной жизнью».

4 июня Минобороны приступило к переброске из Бурятии в Забайкалье полевого госпиталя.

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