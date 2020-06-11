В мобильном госпитале в Чите лечатся 14 пациентов с коронавирусом

В мобильном госпитале в Чите лечатся 14 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В данный момент на лечении в госпитале находятся 14 человек, все они поступили с диагнозом «новая коронавирусная инфекция»… Заболевание у всех пациентов лёгкой степени тяжести», — приводит РИА Новости слова дежурного врача приёмного отделения капитана медслужбы Дмитрия Кутика.

Он отметил, что в скором времени пациентов выпишут по выздоровлению и они «станут жить обычной жизнью».

4 июня Минобороны приступило к переброске из Бурятии в Забайкалье полевого госпиталя.