В мобильном госпитале в Чите лечатся 14 пациентов с коронавирусом
- РИА Новости
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«В данный момент на лечении в госпитале находятся 14 человек, все они поступили с диагнозом «новая коронавирусная инфекция»… Заболевание у всех пациентов лёгкой степени тяжести», — приводит РИА Новости слова дежурного врача приёмного отделения капитана медслужбы Дмитрия Кутика.
Он отметил, что в скором времени пациентов выпишут по выздоровлению и они «станут жить обычной жизнью».
4 июня Минобороны приступило к переброске из Бурятии в Забайкалье полевого госпиталя.