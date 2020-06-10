Эксперт оценил необходимость масочного режима

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Директор Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия оценил необходимость масочного режима.
Эксперт оценил необходимость масочного режима
  • РИА Новости

«Каждый человек сам себе хозяин в том смысле, что нужно найти вариант, где он может находиться без маски. Третьего не дано», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, масочный режим очень необходим.

Тем более, пояснил Бокерия, в настоящее время существует много возможностей для того, чтобы избавить себя от лишних рисков — не ходить лишний раз в магазин, места, где могут быть скопления людей.

«Те, кто ходят хотя бы два часа в неделю, живут на семь-восемь лет дольше, чем те, кто ведёт сидячий образ жизни. Поэтому, основываясь на этом огромном международном исследовании, могу с чистой совестью сказать: люди, ходите любую минуту, когда есть возможность», — добавил эксперт.

Ранее вирусолог, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН дал рекомендации по выходу из режима самоизоляции.

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