В ЮВО рассказали о параде Победы в Ставрополе
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Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
В 2020 году в параде впервые примут участие военнослужащие-женщины.
Также планируется представить новую военную технику, включая системы залпового огня «Град-М» и «Ураган».
Кроме того, будет показана ретро-техника. В настоящее время идут работы по реставрации двух ГАЗ-3102. Их превратили в кабриолеты, на которых будут находиться командующие, принимающие парад.
Ранее, как сообщало URA.RU, в Центральном военном округе рассказали о подготовке к параду Победы.