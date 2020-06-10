В ЮВО рассказали о параде Победы в Ставрополе

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В Ставропольском крае начались репетиции парада Победы, который состоится 24 июня. Тренировки проходят на военном аэродроме Холодногорский.
В ЮВО рассказали о параде Победы в Ставрополе
  • © пресс-служба ЮВО

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

В 2020 году в параде впервые примут участие военнослужащие-женщины.

Также планируется представить новую военную технику, включая системы залпового огня «Град-М» и «Ураган».

Кроме того, будет показана ретро-техника. В настоящее время идут работы по реставрации двух ГАЗ-3102. Их превратили в кабриолеты, на которых будут находиться командующие, принимающие парад.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Центральном военном округе рассказали о подготовке к параду Победы.

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