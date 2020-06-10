В Приморье рассказали о ситуации с коронавирусом

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко прокомментировал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

В беседе с РИА Новости он отметил, что в регионе начали первый этап ослабления ограничительных мер: постепенно возобновляется деятельность предприятий розничной торговли непродовольственными товарами и предприятий, оказывающих услуги.

«Это стало возможным, так как коэффициент заболеваемости в регионе на протяжении недели держался ниже нормированного показателя (1). Наша задача теперь — совместными усилиями удержать стабильность эпидситуации. И зависит это не только от контролирующих органов власти, но и от каждого жителя края», — подчеркнул губернатор.

По его словам, медицинские учреждения края справляются с потоком пациентов, а заболеваемость в регионе составляет 100,3 человека на 100 тыс. населения.

Ранее заслуженный врач России, доктор медицинских наук, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН дал рекомендации по снятию ограничений, принятых в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.