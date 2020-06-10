В Калининградской области выписали более 940 протоколов против нарушителей режима самоизоляции
- globallookpress.com
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Статья — невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе её возникновения.
К настоящему времени штрафы выписаны 33 нарушителям, в отношении 147 вынесены предупреждения. Остальные протоколы рассматриваются.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что на 10 июня число заболевших в России за сутки составило 8404 человека.