В Калининградской области выписали более 940 протоколов против нарушителей режима самоизоляции

С 18 марта по 7 июня в Калининградской области полиция выписала 942 протокола о нарушении режима самоизоляции.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Статья — невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе её возникновения.

К настоящему времени штрафы выписаны 33 нарушителям, в отношении 147 вынесены предупреждения. Остальные протоколы рассматриваются.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что на 10 июня число заболевших в России за сутки составило 8404 человека.