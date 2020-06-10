Во Владивостоке начали подготовку к параду Победы

Во Владивостоке начались репетиции парада Победы, который состоится 24 июня.

Об этом сообщает ОТР.

В тренировках участвуют воинские подразделения, сотрудники МЧС, курсанты, а также военная техника Тихоокеанского флота, в том числе зенитно-ракетные комплексы ПВО С-400, «Оса», «Панцирь-С1», береговые установки «Бастион», реактивные системы залпового огня «Град», бронетранспортёры и бронеавтомобили «Тигр».

Следующие репетиции должны пройти 13, 15, 19 и 20 июня. На время тренировок в городе ограничат движение и парковку автотранспорта.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Центральном военном округе рассказали о подготовке к параду Победы.