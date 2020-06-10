В Севастополе в честь юбилея Победы пройдёт парад кораблей ЧФ
- РИА Новости
Как передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота, корабли выстроятся в Севастопольской бухте 19 июня.
«В парадной линии будут представлены подводная лодка «Ростов-на-Дону», малые ракетные корабли «Вышний Волочёк» и «Ингушетия», большой десантный корабль «Цезарь Куников», сторожевые корабли «Ладный» и «Пытливый», фрегат «Адмирал Эссен», а также пограничный сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ России», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что на всех кораблях одновременно с поднятием Андреевского флага будут подняты праздничные флаги расцвечивания, а в вечернее время контуры кораблей подсветит иллюминация.
В этот же день в Цемесской бухте в Новороссийске также состоится парад кораблей.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЦВО рассказали о подготовке к параду Победы.