В Севастополе в честь юбилея Победы пройдёт парад кораблей ЧФ

Парад кораблей Черноморского флота будет организован в Севастополе по случаю празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота, корабли выстроятся в Севастопольской бухте 19 июня.

«В парадной линии будут представлены подводная лодка «Ростов-на-Дону», малые ракетные корабли «Вышний Волочёк» и «Ингушетия», большой десантный корабль «Цезарь Куников», сторожевые корабли «Ладный» и «Пытливый», фрегат «Адмирал Эссен», а также пограничный сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ России», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что на всех кораблях одновременно с поднятием Андреевского флага будут подняты праздничные флаги расцвечивания, а в вечернее время контуры кораблей подсветит иллюминация.

В этот же день в Цемесской бухте в Новороссийске также состоится парад кораблей.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЦВО рассказали о подготовке к параду Победы.