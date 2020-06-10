Диетолог оценил опасность для здоровья мороженого в жаркую погоду

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Диетолог Михаил Гинзбург оценил опасность для здоровья мороженого в жаркую погоду.
Диетолог оценил опасность для здоровья мороженого в жаркую погоду
  • Pixabay

«Мороженое на жаре есть однозначно опасно, потому что мы его едим с целью охладиться. Едим много, жадно и тем самым переохлаждаем себе полость рта и глотку. Это повышает восприимчивость этих областей к вирусной инфекции, в частности к коронавирусной инфекции», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По словам диетолога, лучше утолять жажду чистой водой, причём комнатной температуры.

Также можно употреблять ягодные морсы, желательно без сахара, а газировки и сладкие напитки к утолению жажды отношения не имеют, отметил Гинзбург.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News оценил опасность жары для здоровья.

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