Диетолог оценил опасность для здоровья мороженого в жаркую погоду

Диетолог Михаил Гинзбург оценил опасность для здоровья мороженого в жаркую погоду.

«Мороженое на жаре есть однозначно опасно, потому что мы его едим с целью охладиться. Едим много, жадно и тем самым переохлаждаем себе полость рта и глотку. Это повышает восприимчивость этих областей к вирусной инфекции, в частности к коронавирусной инфекции», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По словам диетолога, лучше утолять жажду чистой водой, причём комнатной температуры.

Также можно употреблять ягодные морсы, желательно без сахара, а газировки и сладкие напитки к утолению жажды отношения не имеют, отметил Гинзбург.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News оценил опасность жары для здоровья.