В Роскачестве дали рекомендации по борьбе с возбудителями пищевых инфекций

В Роскачестве рассказали, как бороться с различными возбудителями пищевых инфекций.

Как передаёт газета «Известия» со ссылкой на данные ведомства, с сальмонеллой, которая может встречаться в яйцах, молоке, мясе и воде, рекомендуют бороться путём нагревания продуктов до 70 °С.

Бруцелла встречается в молочных продуктах и мясе, поэтому, по мнению специалистов, лучше не покупать эти продукты с рук или перед употреблением нагревать их до 70—95 °С.

Кампилобактерии живут в кишечном тракте домашних животных и птиц, в связи с чем эксперты также советуют проводить термическую обработку мясных продуктов.

Бактерии кишечной палочки встречаются, как правило, в сырых овощах, фруктах и зелени, в мясе, мясных полуфабрикатах и в молочных продуктах. Чтобы избежать её попадания в организм, рекомендуется избегать покупок нарезки.

Чтобы избавиться от листерий, которые могут содержаться в плохо промытых фруктах и овощах, а также в мясе и рыбе, в Роскачестве советуют проводить термическую обработку продуктов при температуре 100 °С.

Ранее, как сообщало URA.RU, эксперты Роскачества определили самые опасные и безопасные категории продуктов.