В Роскачестве дали рекомендации по борьбе с возбудителями пищевых инфекций

Короткая ссылка
В Роскачестве рассказали, как бороться с различными возбудителями пищевых инфекций.
В Роскачестве дали рекомендации по борьбе с возбудителями пищевых инфекций
  • Pixabay

Как передаёт газета «Известия» со ссылкой на данные ведомства, с сальмонеллой, которая может встречаться в яйцах, молоке, мясе и воде, рекомендуют бороться путём нагревания продуктов до 70 °С.

Бруцелла встречается в молочных продуктах и мясе, поэтому, по мнению специалистов, лучше не покупать эти продукты с рук или перед употреблением нагревать их до 70—95 °С.

Кампилобактерии живут в кишечном тракте домашних животных и птиц, в связи с чем эксперты также советуют проводить термическую обработку мясных продуктов.

Бактерии кишечной палочки встречаются, как правило, в сырых овощах, фруктах и зелени, в мясе, мясных полуфабрикатах и в молочных продуктах. Чтобы избежать её попадания в организм, рекомендуется избегать покупок нарезки.

Чтобы избавиться от листерий, которые могут содержаться в плохо промытых фруктах и овощах, а также в мясе и рыбе, в Роскачестве советуют проводить термическую обработку продуктов при температуре 100 °С.

Ранее, как сообщало URA.RU, эксперты Роскачества определили самые опасные и безопасные категории продуктов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить