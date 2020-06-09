Вирусолог дал рекомендации по выходу из режима самоизоляции

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Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов дал рекомендации по выходу из режима самоизоляции.
Вирусолог дал рекомендации по выходу из режима самоизоляции
  • РИА Новости

«Отмена самоизоляции и цифровых пропусков не означает, что отменены все карантинные мероприятия», — сказал он в беседе с vesti.ru.

По его словам, следует избегать тесных контактов, пока не окончилась пандемия.

Также необходимо соблюдать все меры безопасности в магазинах, аптеках и общественном транспорте.

«Обниматься не рекомендуется», — отметил Викулов.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил необходимость ношения медицинских масок.

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