Вирусолог дал рекомендации по выходу из режима самоизоляции

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов дал рекомендации по выходу из режима самоизоляции.

«Отмена самоизоляции и цифровых пропусков не означает, что отменены все карантинные мероприятия», — сказал он в беседе с vesti.ru.

По его словам, следует избегать тесных контактов, пока не окончилась пандемия.

Также необходимо соблюдать все меры безопасности в магазинах, аптеках и общественном транспорте.

«Обниматься не рекомендуется», — отметил Викулов.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил необходимость ношения медицинских масок.