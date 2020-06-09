Глава одного из районов Челябинской области вступит в должность в онлайн-режиме

Церемония вступления в должность нового главы Аргаяшского района Челябинской области пройдет в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса.

«10 июня в зале заседаний администрации района состоится торжественная церемония вступления в должность главы Игоря Ишимова. Впервые она пройдет в режиме онлайн в связи с продолжением действия режима повышенной готовности», — цитирует URA.RU сообщение администрации муниципалитета.

Уточняется, что мероприятие будет транслироваться на официальных сайтах района и в соцсетях.

Ранее, как сообщал телеканал «360», приёмная кампания в подмосковных вузах пройдёт в онлайн-режиме.