Глава одного из районов Челябинской области вступит в должность в онлайн-режиме

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Церемония вступления в должность нового главы Аргаяшского района Челябинской области пройдет в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса.
Глава одного из районов Челябинской области вступит в должность в онлайн-режиме
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«10 июня в зале заседаний администрации района состоится торжественная церемония вступления в должность главы Игоря Ишимова. Впервые она пройдет в режиме онлайн в связи с продолжением действия режима повышенной готовности», — цитирует URA.RU сообщение администрации муниципалитета. 

Уточняется, что мероприятие будет транслироваться на официальных сайтах района и в соцсетях.

Ранее, как сообщал телеканал «360», приёмная кампания в подмосковных вузах пройдёт в онлайн-режиме.

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