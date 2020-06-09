В Ставропольском крае рассказали о ситуации с COVID-19

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Число заболевших коронавирусом за сутки в Ставропольском крае выросло на 86 человек, рассказал губернатор Владимир Владимиров.
В Ставропольском крае рассказали о ситуации с COVID-19
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newstracker.ru.

За весь период выявлено почти 3,3 тыс. случаев заболевания. К настоящему времени удалось вылечить 1,5 тыс. пациентов. Скончались 63.

«Профилактика заболевания, широкое тестирование и наша ответственность сегодня позволяют здравоохранению края работать с большим запасом прочности. Значительная часть созданных в крае коек для лечения больных с коронавирусом по-прежнему остаётся свободной», — заявил Владимиров.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что за сутки в России выявили COVID-19 у 8595 человек.

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