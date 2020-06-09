В Приморье пресекли работу двух незаконных цехов по переработке морепродуктов

В Приморском крае сотрудники Пограничного управления ФСБ России пресекли работу двух незаконных цехов по переработке и хранению морепродуктов.

Об этом сообщает Vostokmedia.com.

Как рассказали в ведомстве, одно из нелегальных предприятий находилось в посёлке Дунай, другое — в городе Большой Камень.

У организаторов изъято более 3,5 т различной продукции, в том числе крабы и трепанги, а также оборудование.

Ранее URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружной прокуратуры ЯНАО сообщало, что на Ямале возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Надыма, незаконно охотившихся на диких оленей.