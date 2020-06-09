Военнослужащие ВВО возобновили тренировки парадных расчётов для участия в параде Победы

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа в Сахалинской области возобновили тренировки парадных расчётов для участия в параде Победы.

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на пресс-службу ВВО.

С 1 июня тренировки начались в местах дислокации подразделений, с 8 июня стартовали ежедневные совместные тренировки.

В параде примут участие более 900 человек. Генеральная репетиция состоится 20 июня.

«При подготовке к проведению торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний. Каждый военнослужащий пройдёт тестирование на наличие коронавирусной инфекции», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что личный состав обеспечат средствами индивидуальной защиты.

Ранее ОТР сообщало, что в Хабаровске начали подготовку к параду Победы.