Военнослужащие ВВО возобновили тренировки парадных расчётов для участия в параде Победы
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- РИА Новости
Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на пресс-службу ВВО.
С 1 июня тренировки начались в местах дислокации подразделений, с 8 июня стартовали ежедневные совместные тренировки.
В параде примут участие более 900 человек. Генеральная репетиция состоится 20 июня.
«При подготовке к проведению торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний. Каждый военнослужащий пройдёт тестирование на наличие коронавирусной инфекции», — отметили в пресс-службе.
Там добавили, что личный состав обеспечат средствами индивидуальной защиты.
Ранее ОТР сообщало, что в Хабаровске начали подготовку к параду Победы.