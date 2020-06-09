Воробьёв оценил ситуацию с сортировкой отходов в Подмосковье

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию с сортировкой и переработкой отходов.
Воробьёв оценил ситуацию с сортировкой отходов в Подмосковье
  • © Пресс-служба правительства Московской области

Как передаёт телеканал «360», сортировать отходы в регионе начали в прошлом году, и за это время удалось разделить 900 тыс. тонн мусора.

«Это уже в первый год, хотя было очень много скептиков и никто не верил, что раздельный сбор мусора вообще возможен. А в этом году цифра по разделению равна 1,5 млн. Значит, этот мусор не приедет на полигоны, а будет использован в процессе переработки», — заявил Андрей Воробьёв.

Губернатор добавил, что мусорная реформа позволит с 1 января закрыть все свалки в области.

Ранее, как сообщало URA.RU, природоохранная прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа рассказала о работе по обнаружению несанкционированных свалок.

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